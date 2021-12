Zalewasz garnek wodą tuż po gotowaniu? To poważny błąd

Ale od początku. Zalewanie garnka wodą, zwłaszcza jeżeli są na nim resztki jedzenia, to przecież pozytyw. Na naczyniu gromadzą się i rozwijają drobnoustroje, jeżeli pozostawimy je niewyczyszczone. Racja, ale najlepiej zanim zalejemy garnek, odczekać, aż wystygnie. Naczynie zalane wodą bezpośrednio po gotowaniu będzie się wypaczało, przez co garnek będzie kołysał się na płycie grzewczej. Co więcej, w konsekwencji nasze jedzenie będzie się nierównomiernie gotowało. Może się również przypalać.