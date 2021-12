Zaliczyła bardzo nieudaną randkę. Tego się jednak nie spodziewała

Zaliczyła bardzo nieudaną randkę

Luna postanowiła zaprosić nowo poznanego chłopaka do domu, gdzie znajdowali się także jej przyjaciele. Dziewczyna po 15 minutach stwierdziła, że mężczyzna nie jest jednak w jej typie, a dodatkowo, nie ma z nim o czym rozmawiać. Aby nie tracić nocy, a przede wszystkim ich wspólnego czasu, poprosiła go, żeby wyszedł. Na domiar złego, żeby na pewno to zrobił, zaczęła mówić, że wciąż kocha swojego byłego chłopaka.