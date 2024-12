"Klamkowcy" już działają. "Myślałam, że przesadzam"

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W tym czasie wiele osób decyduje się na wyjazd do bliskich i wyrusza z domów oraz mieszkań w rodzinne strony. Ten świąteczno-noworoczny okres jest idealny dla włamywaczy, którzy uciekają się do różnorodnych metod.

Anna wynajmuje od kilku miesięcy mieszkanie na warszawskich Bielanach. Mieszka w dość spokojnej okolicy. Ma spokojnych sąsiadów. Część to osoby starsze. Kobietę niedawno zaniepokoił niecodzienny znak na ścianie.

Jak dodaje, wiele osób na grupach ostrzega też przed "klamkowcami" oraz głuchymi telefonami. Takie zachowania na wielu bielańskich osiedlach mają być niestety normą. Potwierdza to Julia Wójcicka, która wraz z narzeczonym również mieszka w tej samej warszawskiej dzielnicy.

Co więcej, całe zajście powtórzyło się kilkukrotnie w niedużych odstępach czasowych.

– Jeździł takim dużym samochodem, jak kurierzy. Usłyszałam dzwonek do drzwi. Wyszłam za drzwi. Mężczyzna zapytał, czy nie potrzebujemy kupić węgla lub drewna na opał. Zaprzeczyłam, a on pożegnał się i wrócił do samochodu. Zdążył jeszcze rzucić, że mieszkamy w pięknym miejscu. Nic nie wzbudziło moich podejrzeń - mówi Marzena.