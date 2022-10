Zamarzyła, by być blondynką. Gorzko tego pożałowała

Internauci zasypali Alianę radami

Filmik zyskał dużą popularność w mediach społecznościowych. Zobaczyło go ponad 971 tys. użytkowników TikToka. W komentarzach wiele osób wyraziło swoje współczucie. Chcieli wesprzeć skrzywdzoną influencerkę. Wielu obserwatorów radziło, by ujawniła nazwę i lokalizację salonu fryzjerskiego, by przestrzec inne osoby. Inni doradzali jej, jak wyleczyć skórę głowy. "To poparzenie chemiczne, musisz jak najszybciej iść do lekarza"; "Jogurt naturalny lub mleko pomogą ci uśmierzyć ból. Przykro mi, że cię to spotkało"; "Trzymaj się kochana" - pisali w komentarzach.