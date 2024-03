Koniec z przekopywaniem ogrodu. Działkowcy pokochali trend "no dig"

Ogrodnicy coraz chętniej decydują się na metodę "no dig"

Metoda "no dig" to nic innego jak zrezygnowanie z przekopywania gleby. Z języka angielskiego oznacza to po prostu "nie kopać". Jest to powrót do tradycji naszych przodków, którzy bez tej czynności uzyskiwali obfite plony. Czy więc warto co sezon męczyć się z przekopywaniem gleby?