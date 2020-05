Zamiast kwiatów wyślij dobre łakocie. Idealne dla taty lub mamy

Na imieniny taty lub Dzień Matki

Słodkie prezenty, które można było ofiarować ukochanej mamie z bukietem tulipanów czy goździków, dzisiaj zaniesie w ręce ukochanych bliskich kurier. Nowoczesne propozycje wznoszą tę kategorię upominków nieco wyżej, bo do wyboru mamy więcej ciekawych smaków, jak np. różowa czekolada, praliny z nadzieniami o niebanalnych smakach czy tabliczki klasycznej czekolady, ale na bazie masy kakaowej z najlepszych upraw. Pudełko z grawerem wypełnione po brzegi cukierniczym rękodziełem najwyższej jakości to prezent w dobrym guście, a zamiast klasycznych kwiatów możesz wysłać te, które ucieszą równie mocno, a dodatkowo... będzie można je zjeść.

Wyjątkowe pudełko dla wyjątkowej osoby

Zwykłe upominki wystarczy zdjąć z półki sklepowej lub wrzucić do koszyka w sklepie internetowym. Coś oryginalnego da do zrozumienia mamie, cioci lub wujkowi, że chcemy im dać nieco więcej. Nawet kilka kostek czekolady może ująć za serce, jeśli są na nich litery, które układają się w dodające otuchy lub wzbudzające radość słowa: "trzymaj się", "jakoś to będzie" czy po prostu "kocham cię". Wspomnienie miłego spotkania z ostatniego wspólnego wypadu w góry wykorzystasz na personalizowanych czekoladach i telegramach, których opakowanie może przyozdobić pamiątkowa fotka. Taki upominek na długo zapada w pamięć i na pewno sprawdzi się lepiej niż kilka jednakowych tabliczek w zwykłym papierku.

Personalizowane prezenty to pole do popisu dla osób lubiących dowcipne prezenty. Masz podobne poczucie humoru z tatą lub mamą? Uwiecznij ulubiony żart lub np. domowy pseudonim osoby, którą chcesz obdarować w formie czekoladowego telegramu lub czekolady w opakowaniu z grawerem.

Kakaowy smak wspomnień — czekolada

Wiele osób ma skojarzenia powiązane z konkretnymi smakami. W przypadku słodkiej czekolady często da to doznania zmysłowe prowadzące wprost do skojarzeń z dzieciństwem. Świąteczne spotkania, czas w gronie bliskich osób, także tych, których dzisiaj z nami już nie ma, słodka euforia związana ze spożywaniem łakoci, za którymi wiele osób przepada – wszystko to sprawia, że pyszne praliny lub czekoladki mogą zadziałać jak wehikuł czasu. Otwórz pudełko, powąchaj, a wspomnienia wrócą same.