Zamocz w tym stopy na kwadrans. Pięty będą gładkie jak nigdy przedtem

Najlepsze metody na gładkie pięty. Zaskakujące, co pomaga

W jaki sposób wykorzystać te cenne właściwości octu do walki z suchą i szorstką skórą? Mamy na to dwie metody - obydwie są równie skuteczne. Pierwszy sposób to przygotowanie octowej kąpieli dla stóp. Mieszamy ze sobą litr ciepłej wody i szklankę wody. Następnie moczymy w powstałym roztworze stopy przez 15 minut. Po tym czasie, z pomocą delikatnej szczoteczki lub pumeksu, szorujemy problematyczne miejsca. Nie zapomnijmy na koniec nałożyć na pięty warstwy kremu nawilżającego! Zabieg musimy regularnie powtarzać, aby uzyskać docelowy efekt gładkości.