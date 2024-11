Zamówiła kurtkę. Nie mogła uwierzyć, w co ją zapakowano

Użytkowniczka popularnej platformy sprzedażowej podzieliła się nagraniem z momentu odbioru zamówionej paczki. Choć może się wydawać, że nie będzie w tym nic nadzwyczajnego, kobieta doznała szoku, kiedy zobaczyła, w co przyszła zapakowana.

"Ja dostałem wełniany płaszcz w opakowaniu po czajniku", "Znajomy kiedyś dostał customowy nóż w torebce po zamówieniu z McDonalda. W środku były jeszcze dwie frytki", "Paczki z Vinted to inny wymiar kreatywności ludzkiej" - możemy przeczytać.

