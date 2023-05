Zamroź płyn do mycia naczyń. Patent, który powinien znać każdy

TikTok czy Instagram to prawdziwe kopalnie patentów dotyczących czyszczenia różnych powierzchni czy po prostu sprzątania. Na jednym z profili o nazwie @fabulosa_cleaning pojawił się jakiś czas temu filmik, na którym polecano zamrożenie płynu do mycia naczyń. Płyn po prostu rozlano do pojemnika na kostki lodu i włożono do zamrażarki. Jak się okazuje, ten środek czystości po zamrożeniu ma znacznie więcej zastosowań i działa mocniej niż w płynnej postaci.