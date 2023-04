Czyszczenie zębów po posiłku – na pewno popełniasz ten błąd!

Jak powinno wyglądać mycie zębów po posiłku?

"Myj zęby po każdym posiłku" - ten slogan na pewno często słyszałeś z ust stomatologa lub reklam produktów do higieny jamy ustnej. Czy powinieneś go stosować w życiu? Oczywiście tak, ale pamiętaj o kilku ważnych zasadach. Po pierwsze nie wykonuj tej czynności bezpośrednio po jedzeniu. Z myciem zębów należy odczekać około 30 minut po skończonym posiłku. W czasie jedzenia poziom kwasowości w jamie ustnej wzrasta, a mycie zębów natychmiast po posiłku może zniszczyć szkliwo i przyczynić się do nadmiernego ścierania zębów. Odczekanie około pół godziny pozwoli kwasowości w jamie ustnej na powrót do normalnego poziomu, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkliwa podczas mycia zębów. Jeśli chodzi o sam zabieg mycia zębów, postępuj zgodnie z zaleceniami Europejskiej Federacji Periodontologicznej. Zacznij od czyszczenia międzyzębowego. Do tego celu możesz użyć klasycznej nici dentystycznej lub nowoczesnego i bardzo wygodnego rozwiązania w postaci miętowej szczoteczki GUM® SOFT-PICKS COMFORT FLEX. Miękkie, elastyczne, gumowe włosie przesuwa się przyjemnie pomiędzy zębami i bezpiecznie usuwa płytkę nazębną i cząsteczki jedzenia. Jeśli masz niewielkie odstępy między zębami, nosisz most lub aparat ortodontyczny, szczoteczki międzyzębowe będą doskonałym wyborem. Następnie wyszczotkuj zęby jak zawsze, a na koniec wypłucz jamę ustną dedykowanym do tego celu płynem.