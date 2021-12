Zanim wybije północ. Sylwestrowy niezbędnik last minute

Elegancka dama powinna świętować nowy rok w wyjątkowym stylu. Idealna biżuteria dla takiej kobiety mieni się blaskiem szlachetnych kruszców i przykuwa wzrok efektownymi zdobieniami. Złoto, srebro, perły i kolorowe kamienie to strzał w dziesiątkę. Jeżeli szukasz sylwestrowej biżuterii w tym stylu, kolekcja Magic Nature od Tous na pewno przypadnie ci do gustu. W linii znajdziesz zarówno proste formy, jak i nieco odważniejsze wzory i motywy. Postaw na te drugie – w końcu sylwestrowe szaleństwo zdarza się raz w roku! Proponujemy efektowną zawieszkę z żółtego srebra vermeil z kamieniem księżycowym z kolekcji Magic Nature lub pierścionek z żółtego srebra vermeil z lolitem, ametystem i rubinem – oba warianty będą pięknym dodatkiem do każdej eleganckiej kreacji. Nie zapomnij też o stylowej torebce lub portfelu, który może służyć za stylową kopertówkę. Jesteś gotowa na bal – szampańskiej zabawy!