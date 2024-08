Zanim wypijesz, zastanów się dwa razy. Biotechnolog przestrzega

Pojawiły się też głosy przestrzegające przed wypijaniem jakiegokolwiek napoju przygotowywanego na pokładzie samolotu. "Pije i piłam przez lata będąc stewardessą. Być może się uodporniłam, ale wydaje mi się, że jakość wody też zależy od linii i regionu", "Jako osoba pracująca w lotnictwie i widząca, co się dzieje — nie polecam" - piszą internauci.

Zapraszamy na grupę FB – #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!