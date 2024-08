Jest stewardem. Powiedział, co robią matki ze swoimi dziećmi

Podczas swojego nagrania, Bartek nie krył zaskoczenia i oburzenia tym, co niektóre matki potrafią zrobić ze swoimi dziećmi na pokładzie samolotu. "Aż ciężko mi o tym mówić" - wyznał. Zgodnie z regulaminem dzieci do drugiego roku życia powinny podróżować na kolanach matki.

Okazuje się, że niektóre z nich decydują się na umieszczanie swoich maluchów w luku bagażowym znajdującym się nad siedzeniami pasażerów. Choć może to brzmieć jak ponury żart, niestety jest to prawdziwa historia, którą Bartek musiał wielokrotnie oglądać na własne oczy.

"Zdarzyło się to i to nie jeden raz, nie dwa, ale wiele" - podkreślił na nagraniu.

Niesłychane, co zrobili na plaży we Władysławowie. Hit internetu

Niesłychane, co zrobili na plaży we Władysławowie. Hit internetu

"Pierwsze słyszę, jak można zamknąć w miejscu na bagaż… obsługa nawet by na to nie pozwoliła" - napisała jedna z internautek.

"No właśnie! Ale często jest tak, że jak jest lot nocny, to jest ciemno i się nie widzi tego, co ludzie robią. Dlatego opowiadam, że często zwracam na to uwagę" - odpisał steward.