Zapach kociego moczu zniknie. Ten tani środek czyni cuda

W moczu kota znajduje się siarkowodór i amoniak. To substancje chemiczne, które wydzielają bardzo silny i trudny do wywabienia zapach. Jeśli nie chcesz, aby w twoim domu "pachniało" kotem, musisz jak najczęściej zmieniać żwirek. Wbrew pozorom, koty to bardzo czyste stworzenia. Nie załatwią się w brudnej kuwecie. Zamiast tego, wybiorą czyste miejsce, co tylko spotęguje nieprzyjemny zapach w domu.