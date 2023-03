Włóż do lodówki. W mig wchłonie wszystkie zapachy

Wędliny i przetwory mięsne dobrze jest trzymać w zamkniętym, hermetycznym pojemniku, co dodatkowo przedłuży ich świeżość. Podobnie jest z przetworami mlecznymi, a także z warzywami. Dobrą praktyką jest wkładanie poszczególnych produktów do plastikowych albo najlepiej szklanych opakowań na żywność, dostępnych w większości sklepów z akcesoriami kuchennymi. Pozwoli to na utrzymanie większego porządku i higieny w lodówce.