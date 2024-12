Dominique Pelicot winny wszystkich zarzucanych mu czynów, w tym gwałtów na byłej żonie - orzekł sąd w Awinionie. 71-latek przez prawie dekadę podawał swojej żonie środki odurzające, by następnie gwałcić ją i organizować na niej gwałty, których dopuszczało się kilkudziesięciu innych mężczyzn.

Mężczyzna skazany został na 20 lat więzienia przez sąd karny w Vaucluse w Awinionie. To maksymalny wymiar kary, jaki mógł otrzymać. Okazuje się też, że wszyscy inni podejrzani także zostali uznani za winnych.

72-latek przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów. Sędziowie uznali go również za winnego nielegalnego rozpowszechniania zdjęć swojej żony oraz nagrywania jej i dwóch innych kobiet. Policja znalazła masę zdjęć i filmów przedstawiających znęcanie się nad żoną, a także zdjęcia jego nagiej córki.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!