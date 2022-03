Zaparkowała na miejscu dla rodziców. Dostała okrutną wiadomość

To, co 25-letnia Paige znalazła na szybie swojego samochodu, budzi ogromny niesmak. Kartka, którą uraczył ją jeden z przechodniów, zawierała dosadne słowa, które na dodatek w ogóle nie miały odniesienia do rzeczywistości. Kobieta podzieliła się swoją historią z portalem Kenndey News.