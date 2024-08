Zapisują się na pielgrzymkę. Muszą przynieść kilo cukru i konserwę

Zacznijmy od tego, co trzeba ze sobą zabrać . Na stronie internetowej pielgrzymka.com opublikowana została lista, na której znajdują się m.in. namioty, śpiwory, ubrania na każdą pogodę, wygodne buty, "papier życia", przybory toaletowe oraz "miska do mycia", ale także łyżki, widelce, noże i kubki oraz obowiązkowo śpiewniki i różańce.

Oprócz tego płaci się wpisowe, które wynosi średnio od 300 do 350 zł i gwarantuje trzy posiłki dziennie oraz przewóz bagaży. Ale to nie koniec kosztów. Nocleg w Częstochowie trzeba załatwić sobie już zazwyczaj na własną rękę. Doba w Domu Pielgrzyma kosztuje 120 zł za pokój jednoosobowy, a 180 zł za dwuosobowy.

Dołącz do naszej grupy na Facebooku - #Samodbałość. To miejsce, w którym będziemy informować na bieżąco o wywiadach i nowych historiach. Zachęcamy do dołączenia oraz zapraszania znajomych. Czekamy na was!