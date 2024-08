Demaskuje skandaliczne zachowania księży. Nie ukrywa, co myśli o celibacie

"Polski duchowny, służący na misjach w Afryce, opowiadał, że w niedziele po mszach wsiadał z kolegami do w SUV-a i ruszał za miasto. Szukali kobiet, które oddawały im się za konserwę. To żaden ewenement" - powiedział w rozmowie z Onetem Artur Nowak. Skoro księża i tak łamią celibat, czy nie lepiej byłoby, gdyby go zniesiono? A może Kościół powinien w końcu przestać przymykać oczy na tego typu zachowania?