Zapłaciła mu 50 złotych za zabicie szczeniaka. "Rażąco niski wyrok"

Do tragicznego wydarzenia doszło we wsi pod Braniewem na początku zeszłego roku, gdzie z ręki Sebastiana H. zginął dziewięciomiesięczny kundelek o imieniu Pimpek. Do przestępstwa zachęciła mężczyznę właścicielka psa, Agnieszka J., która zapłaciła mu za to 50 zł. Sąd Rejonowy w Braniewie podczas rozprawy w grudniu potraktował oskarżonych wyjątkowo łagodnie, zmieniając kwalifikację czynu, co oburzyło nie tylko internautów. Prokuratura postanowiła zaskarżyć wyrok.