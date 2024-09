Zapłacili prawie 3 tys. zł za "chihuahuę". Pokazali, co z niej wyrosło

Ostatnio wciąż słyszymy o skutkach zaufania pseudohodowlom. Na mediach społecznościowych nie brak wypowiedzi osób, które zostały oszukane i to na niemałe pieniądze. Niedawno na TikToku pojawiło się z uroczym szczeniakiem "chihuahuy". Psiak jednak nie przestał rosnąć po osiągnięciu swoich docelowych rozmiarów. Dziś zdecydowanie nie przypomina pupila wspomnianej rasy.

Oto co wyrosło z miniaturowej "chihuahuy"

Obecnie pies jest zdecydowanie większy i, jak już mowa o psach rasowych, bliżej mu do foksteriera szorstkowłosego, niż wspomnianej miniaturki. Trzeba podkreślić, że rasowe chihuahuy to nie lada wydatek. Zakup takiego szczeniaka z rodowodem to koszt kilku tysięcy złotych.