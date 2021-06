Zapomniana gwiazda modelingu lat 90. To ona zapoczątkowała modę na "chłopczycę"

W przeciwieństwie do większości popularnych w latach 90. modelek, urodzona w San Jose Jenny Shimizu wystartowała dość późno. W 1993 roku miała 26 lat i pracowała jako mechanik w warsztacie samochodowym. Tak dostrzegł ją przedstawiciel marki Calvin Klein, który prowadził wtedy nabór do kampanii nowego, uniseksowego zapachu CK1. Wkrótce zaczęła pojawiać się na wybiegach Nowego Jorku i Paryża, dotarła również do Sydney i Los Angeles.