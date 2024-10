Zapomniane imię wraca do łask. Ma piękne zdrobnienie

Wybór imienia dla dziecka to jedna z najważniejszych decyzji, jakie podejmują rodzice. Ostatnio dużą popularnością cieszą się klasyczne propozycje, które niosą ze sobą bogate tradycje. Większość decyduje się również na imię po dziadkach lub pradziadkach.

W pierwszej połowie 2024 roku prym wiodły imiona takie jak: Maja, Zofia, Zuzanna, Hanna czy Laura. Wśród chłopców na pierwszym miejscu uplasował się Nikodem, drugie miejsce należało do Jana, a trzecie do Aleksandra.

Jednym z zapomnianych imion, które wraca do łask, jest Antonina, która łączy tradycję z nowoczesnym brzmieniem. Fani hitu "Nigdy w życiu" z pewnością kojarzą to imię z charyzmatyczną córką Judyty , głównej bohaterki, którą grała Danuta Stenka. W roli nastoletniej Tosi można było zobaczyć Joannę Jabłczyńską.

Obecnie, według danych z rejestru PESEL, imię Antonina nosi prawie 70 tys. Polek . Co ciekawe, męski odpowiednik tego imienia, czyli Antoni, to hit w zestawieniach najpopularniejszych imion dla chłopów. W pierwszej połowie 2024 roku uplasował się na czwartym miejscu w rankingu, tuż za podium. Imię Antoni otrzymało 2541 chłopców.

Najpiękniejszym aspektem imienia Antonina jest jego zdrobnienie (Tosia), które sprawia, że nosicielka może z łatwością dostosować je do różnych etapów swojego życia. Tosia idealnie pasuje do małych dziewczynek, pełne imię - do nastolatek oraz dorosłych kobiet. Warto rozważyć tę propozycję, gdy myślimy o imieniu dla córki.