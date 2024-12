Zapomnij o czarnych kozakach. Buty Herbuś to hit sezonu

Edyta Herbuś to utalentowana tancerka, prezenterka i osobowość telewizyjna. Na polskiej scenie rozrywkowej obecna jest od wielu lat. Szerszej publiczności dała się poznać m.in. w show tanecznych, takich jak:" Taniec z Gwiazdami" czy "Dance Dance Dance".

Edyta Herbuś zestawiła je ze wzorzystą, czerwoną sukienką w kwiaty , która doskonale pasowała kolorystycznie do obuwia. Długość maxi idealnie komponowała się z butami na wysokim obcasie, tworząc spójny i nieco romantyczny look.

Tym razem tancerka nie zaszalała z makijażem, co zadziałało na korzyść . Wystarczyło delikatne podkreślenie policzków i wytuszowanie rzęs, by wyglądać młodo i promiennie. Całości dopełniły włosy. Fryzura à la "messy hair" z wypuszczonymi kosmykami na twarz, dodała lekkości i zmysłowości całej stylizacji.

Wybór odpowiedniego modelu kozaków to klucz do stworzenia idealnej stylizacji na sezon jesienno-zimowy. Kozaki mogą mieć różne fasony i kolory – od klasycznych po nowoczesne. Ważne jest, aby dobrać odpowiedni rodzaj do swojej sylwetki i indywidualnego stylu.