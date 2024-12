Rurki idą w odstawkę. Ulice zalewają hitowe "puddle pants"

Celebrytki i influencerki ochoczo lansują ten styl, pokazując, jak można wkomponować go w codzienne stylizacje. Szerokie spodnie stały się nieodłącznym elementem garderoby m.in. Anny Markowskiej, Anny Lewandowskiej, Young Leosi, Julii Wieniawy czy Kasi Moś.

Oversizowe spodnie, które wpisują się w miejski klimat, świetnie łączą się z kobiecymi elementami garderoby. Julia Wieniawa udowadnia, że zestawienie szerokich jeansów z eleganckim gorsetem może się udać . Wygląda na to, że "puddle pants" przełamują stereotypy i mogą stanowić bazę dla nowoczesnych stylizacji modowych.

Przeglądając Instagram Kasi Moś można odnieść wrażenie, że "puddle pants" to jej ulubiony krój spodni. Wokalistka nosi jeansy z obniżonym stanem i szerokimi nogawkami . Ostatnio zestawiła je z białym T-shirtem i dzianinową kamizelką, przypominającą szkolny mundurek. Prezentowała się niezwykle stylowo, wpisując się w obecne trendy.

