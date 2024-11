Tak ubrała się na spacer. Zamiast typowej sukienki założyła to

Katarzyna Tusk zazwyczaj stawia na ponadczasowe i klasyczne części garderoby. Niemniej jednak wpisują się one zawsze w panujące trendy, przy czym wygląda w nich nienagannie. Często na swoim Instagramie, który obserwuje prawie pół miliona użytkowników, dzieli się właśnie stylowymi lookami, które są godne inspiracji. Najgorętsze trendy nie są jej obce i w swojej szafie posiada wiele znakomitych perełek.

Idealna, jesienna stylówka

Tym razem Kasia opublikowała ujęcia ze spaceru, gdzie pozowała na tle jesiennego pleneru. Jej stylizacja kradnie spojrzenia i świetnie wpisuje się w jesienną aurę. Ten look to klasa sama w sobie, a jednocześnie pojawiają się tu elementy ubioru, o których jest ostatnio bardzo głośno.

Kasia Tusk w modnej, jesiennej stylizacji. © Instagram.com, makelifeeasier_pl

W pierwszej kolejności można zauważyć oversize'ową marynarkę, która króluje wśród trendów już od jakiegoś czasu. To totalny "must have", który potrafi być perfekcyjnym wykończeniem niemal każdej stylizacji. Kolejnym hitem, na który postawiła to wysokie, skórzane kozaki z szeroką cholewką. Ten model na dobre zagościł w jesiennych stylizacjach i wysoko znajduje się na liście aktualnych trendów. Fason, który założyła, ozdobiony jest efektownym tłoczeniem na wzór skóry krokodyla.

Kasia Tusk podczas jesiennego spaceru. © Instagram.com, makelifeeasier_pl

"Wisienką na torcie" okazała się swetrowa, ciemnoszara sukienka o grubym splocie. To totalny klasyk, który od lat nie wychodzi z mody. Nie tylko otula nas swoim przyjemnym i ciepłym materiałem w chłodne dni, ale także potrafi modnie dopełniać całe zestawienie. Tak, jak w tym przypadku.

Kasia Tusk w modnej, jesiennej stylizacji. © Instagram.com, makelifeeasier_pl

Swetrowa sukienka - ponadczasowy element garderoby

Jeśli chcesz wyglądać kobieco, a zarazem cenisz sobie wygodę, to sukienka przypominająca długi sweter jest idealnym rozwiązaniem. Dzianinowe, luźne sukienki to hit kilku ostatnich sezonów, który stale powraca w okresie jesienno-zimowym. Nic dziwnego, bo wystarczy do niej założyć botki lub kozaki oraz narzucić płaszcz, lub kurtkę i jesteśmy gotowe do wyjścia. Nie trzeba zbyt wiele kombinować, a i tak będziemy wyglądać efektownie. Dlatego od czasu do czasu, warto zamienić zwykły sweter na swetrową sukienkę, która z pewnością zrobi dużo większe wrażenie.

Zobacz także Zamiennik dla dresów. Kasia Tusk chodzi w nich po domu

Ten model stwarza nam masę możliwości, ponieważ poza różnymi kolorami i tkaninami istnieje fason mini, midi i maxi. Jakby tego było mało, to do wyboru mamy wersję oversize oraz bardziej przylegającą. Co więcej, dostaniemy ją wraz z golfem, a także z bardziej odsłoniętym dekoltem. Możliwości jest masa, ogranicza nas tylko nasza modowa wyobraźnia.

Zobacz także Najmodniejsze buty na jesień. Kasia Tusk już je nosi

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!