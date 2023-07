Zapomnij o sandałach. "Lewa" lansuje nowy model butów

Buty Lewandowskiej hitem sezonu?

Co prawda botki z wycięciami po bokach lub z przodu były na topie kilka sezonów temu, jednak moda ma to do siebie, że lubi wracać jak bumerang. Tym razem w trendach są płaskie buty z odkrytymi palcami. Model Anny Lewandowskiej to ciekawe połączenie sandałów i skórzanych botków, który z pewnością należy do najoryginalniejszych modeli.