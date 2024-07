Zapomnij o siwych odrostach. Wystarczy produkt z kuchni

Siwe włosy to żaden wstyd. W zagranicznym a nawet polskim show-biznesie nieśmiało pojawia się moda na noszenie srebrnych kosmyków. Jednak wiele osób decyduje się na ich farbowanie, w czym również nie ma nic złego. Bo koniec końców chodzi o dobre samopoczucie.

Chcesz poznać alternatywę dla kosztownych wizyt w salonie fryzjerskim? Samodzielne przyciemnienie włosów jest możliwe. Można użyć do tego łupin po orzechach włoskich. Zamiast wyrzucać je do kosza, wsadź do garnka, zalej wodą i gotuj przez około pół godziny, aż woda stanie się ciemnobrązowa.