Owsianka na stopy. Genialny trik w walce z suchymi piętami

Suche pięty są częstym problemem, zwłaszcza po okresie zimowym, kiedy to często zaniedbujemy pielęgnację stóp. Skóra na piętach jest bowiem szczególnie podatna na przesuszenie. W konsekwencji może nawet boleśnie pękać. Kluczową rolę odgrywają tutaj czynniki takie, jak brak regularnego nawilżania, noszenie nieodpowiedniego obuwia oraz niedobory witamin .

A może odżywcza owsianka na stopy? Pomysł może wydawać się zaskakujący, ale grunt, że jest skuteczny. Bowiem substancje zawarte w owsie pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Do miski z ciepłą wodą wsyp zatem dwie szklanki płatków owsianych (paczka kosztuje kilka złotych) i mocz stopy przez około 20 minut.

