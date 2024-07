Nie można oderwać oczu. Stylizacja jak z okładki

Pokazała się od najlepszej strony. Wyglądała niczym modelka na okładce modowego pisma. Zapozowała w samej marynarce. Zachwytom nie było końca. "Moja ulubiona, póki co" - czytamy w komentarzach.

Katarzyna Sokołowska to ikona mody i stylu. Od lat współpracuje z największymi markami i projektantami, reżyserując dla nich pokazy. W czasach studenckich pracowała jako modelka. Na swoim Instagramie, na którym obserwuje ją prawie 400 tys. osób, poinformowała, że właśnie rozpoczęła nagrania do kolejnego sezonu "Top Model".

Jurorka prezentowała się niezwykle kobieco i stylowo. "Genialna!", "Moja ulubiona, póki co", "Urocza ta kokarda na marynarce", "Klasa, jak zawsze. Uwielbiam pani stylizacje" - czytamy spośród dziesiątek komentarzy.

Stylizacje Katarzyny Sokołowskiej spotykają się z dużym uznaniem wśród znawców i pasjonatów high fashion. Trudno się temu dziwić. Umiejętnie łączy ze sobą nieoczywiste faktury, kolory czy fasony. Choć na co dzień jest fanką klasyki, w jej wydaniu nawet elegancki żakiet staje się nonszalancki.

