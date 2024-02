Zapomnij o pikowanej kurtce. Wraca najbardziej wszechstronny element garderoby

Koszula Sokołowskiej już jest obiektem pożądania

Płócienna koszula o prostym kroju, utrzymana w eleganckim odcieniu kremowej bieli to dokładnie to, czego potrzebujesz, żeby olśnić koleżanki w biurze. Możesz ją nosić na miliony sposobów, ale tej wiosny będzie królować look a’la Katarzyna Sokołowska: koszula zapięta pod szyją na ostatni guzik, a do tego efektowna biżuteria i modne okulary.