Na bal charytatywny poszła w cekinach. Postawiła na ryzykowny krój

Katarzyna Sokołowska uczestniczyła niedawno w balu charytatywnym, z którego zdjęcia opublikowała na Instagramie. Celebrytka na tę okazję wybrała srebrną, cekinową sukienkę stworzoną przez MMC Studio. Kreacja do samej ziemi to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na eleganckim, a do tego też kobiecym stroju.