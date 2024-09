"Zapuściłam się". Paulla opowiedziała o swojej przemianie

Jej hit "Od dziś" szturmem podbił listy przebojów. Paulla, a właściwie Paulina Ignasiak, od początku kariery jest porównywana do Edyty Górniak. Jednak z biegiem lat Ignasiak wyraźnie zmieniła swój styl – zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i repertuar. Po krótkich, czarnych włosach i asymetrycznej grzywce nie został ślad.

Choroba wpłynęła również na jej ciało. "Moja przemiana zewnętrzna była trochę podyktowana tym, że się trochę "zapuściłam", mówiąc wprost. A zapuściłam się, bo zachorowałam na depresję. Bardzo, bardzo schudłam, ponieważ są ludzie, którzy zajadają stres, a ja nie jem. Doprowadziłam się do takiego stanu, że udałam się po pomoc do lekarza" - zdradziła.

Ostatecznie udało jej się wyjść z depresji. Przez pół roku wspomagała się farmakologią. Później dwa lata była w psychoterapii. "Odnalazłam miłość własną i spokój. Po drodze pomagało mi to, że zawsze byłam blisko siebie i blisko natury, a daleko od porównywania się do innych" - wspomina piosenkarka.

" (...) lubi pożyczać moje nazwisko na wszelakie sposoby. Wypracowała taki sposób kariery i tego się trzyma" - powiedziała niegdyś w "Super Expressie" autorka hitu "To nie ja".

"Edyta Górniak wiele razy mnie atakowała. To jest krzywdzące. Ja nie chcę jej oceniać, nie wiem, dlaczego to zrobiła, ale dziwi mnie to" - zaznaczyła celebrytka w rozmowie z Plotkiem.