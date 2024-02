Mówi o ich pierwszym sezonie. Tak pracuje mu się z Romanowską

Zajmując miejsce Katarzyny Dowbor, Elżbieta Romanowska nie miała łatwego zadania. Widzowie programu nie byli jej na początku przychylni, co na szczęście zmieniło się wraz z kolejnymi odcinkami z jej udziałem. Kierownik budowy Wiesław Nowobilski, który współpracował z nią przez ostatni sezon, również wspomina wspólną pracę jak najlepiej.

Zdradził także, już przygotowują się do kolejnego sezonu programu. Nie ukrywał, że będzie pełen niespodzianek i emocji - w szczególności w przypadku jednej rodziny.

Wiesław Nowobilski został także zapytany w ostatnim czasie o opinię na temat nowej pracy Katarzyny Dowbor. Prezenterka powróciła do Telewizji Polskiej i została jedną z nowych prowadzących "Pytanie na śniadanie". Czy według niego sobie poradzi?

