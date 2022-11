Co to znaczy "kobieta #wszechmocna"? Na to pytanie odpowiedzi udzielili Aleksandrze Hangel przechodnie, którzy "złapani" w biegu doskonale wiedzieli, co to znaczy i kto z ich otoczenia taką kobietą jest. Bo #Wszechmocne są wśród nas. A może to ty jesteś #wszechmocna?