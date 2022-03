Mama Ginekolog po poprzednim egzaminie rozpaczała. Jaki wynik otrzymała teraz?

Pomoc Ukrainie

To nie była jedyna kontrowersyjna sprawa wokół Mamy Ginekolog. W styczniu zarzucono jej plagiat. Lekarka ma firmę odzieżową a sprzedawane przez nią dresy zostały porównane do kompletów znanej marki sportowej i uznane za skopiowane. Biznesmenka nie odniosła się do zarzutów, ale skomentowała w sieci, że to nakręcanie afery i że jest już przyzwyczajona do hejtu.