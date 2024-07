Pierwsza dama w białym sweterku. Rzadko widzimy ją w takim stroju

Agata Kornhauser-Duda coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej. W ubiegłym tygodniu spotkała się z siostrami sercankami w Krakowie, a w minioną niedzielę wzięła udział w Olimpiadach Specjalnych. To wyjątkowe wydarzenie, propagujące aktywność fizyczną wśród osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

Zanim Andrzej Duda objął urząd prezydenta Rzeczpospolitej, Agata Duda była nauczycielką języka niemieckiego. Styl smart casual nie był jej obcy. Wszystko zmieniło się w 2015 roku, kiedy stała się pierwszą damą. Media bacznie obserwowały każdy jej krok, włączając w to jej wypowiedzi, a nawet stylizacje.

Żona prezydenta musi świecić przykładem. Jej stroje muszą być eleganckie , a jednocześnie dość zachowawcze. Na co dzień Agata Duda wybiera proste, szykowne garsonki, jednak coraz częściej można podziwiać ją w sukienkach. W minioną niedzielę wzięła udział w Olimpiadach Specjalnych. Postawiła na nietypową jak na siebie stylizację.

Pierwsza dama ubrała elegancki, biały sweter o grubym splocie i dekolcie w kształcie litery "V" . Dobrała do niego granatowe chinosy przed kostkę oraz białe trampki. Stylizację można określić mianem smart casual ze sportowym twistem.

Skromność i elegancja to określenia, które doskonale pasują do stylu Agaty Dudy. Wynika to z niepisanego dress code'u obowiązującego pierwszą damę. Tym razem postanowiła wyjść nieco poza utarty schemat. Choć prezentowała się szykownie, dobrze było zobaczyć ją w nieco innym wydaniu.