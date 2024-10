Zasada 60 sekund. Zobacz, jak odmieni twoją twarz

Twarz z reguły myjemy szybko i w pośpiechu, szczególnie przed pracą czy szkołą. Brak też czasu wtedy na dogłębną pielęgnację. Odpowiednie oczyszczanie skóry to podstawa. Jeżeli nie robisz tego lub nie przykładasz się do tego etapu, cała reszta zabiegów pójdzie na marne. Składniki z aktywnych kosmetyków nie będą w stanie przedostać się przez barierę pozostałości po makijażu, brudzie lub powstającym sebum.

Zasada 60 sekund polega na tym, aby przez pełną minutę myć twarz pianką lub żelem do tego przeznaczoną. Wydłużony czas sprawi, że pozbędziemy się nadmiaru zanieczyszczeń po całym dniu, a także nocy. Dlatego taki nawyk powinnyśmy wprowadzić w swoje życie i stosować go rano i wieczorem.

Ten sposób z pozoru może nie wydawać się aż tak istotny, ale jeśli zamienisz kilkanaście sekund na sześćdziesiąt, to twoja skóra podziękuje ci za to. Nie tylko usuniesz wszelki brud z twarzy, ale dodatkowo przez wmasowywanie produktu poprawisz krążenie i ujędrnisz ten obszar. Składniki zawarte w produktach do mycia nie działają od pierwszej chwili, a właśnie po kilkunastu sekundach. Dlatego, aby mieć pewność, że kosmetyki trafią we wszystkie zakamarki cery, musi być to zrobione starannie i w tym wyznaczonym czasie.