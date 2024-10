Zasadź w ogrodzie i zapomnij o problemie. W naturalny sposób odstraszysz szkodniki

Myszy w domu są jak nieproszeni goście, których jak najszybciej chcemy odesłać tam, skąd przyszły. Zrobienie tego w humanitarny sposób to niemałe wyzwanie, a i ochotników do tego zadania zwykle brakuje. Zanim jednak będziesz płakać nad rozlanym mlekiem i przyglądać się stratom wyrządzonym w spiżarni, zabezpiecz się przed problemem.

W ogrodzie warto posadzić także dziewiannę. To roślina o szorstkich liściach i żółtych kwiatach, która wydziela silny zapach, odstraszający wiele szkodników. Podobnie działać będzie posadzony wzdłuż ścieżek wrotycz, rumianek czy oleander. W przypadku tego ostatniego warto jednak pamiętać, że jest rośliną trującą i nie powinno sadzić go się go tam, gdzie dostęp mają zwierzęta domowe czy małe dzieci. Do odwiedzin zniechęcać będzie również wilczomlecz, nostrzyk, czosnek, szachownica cesarska czy rozmaryn.