Nasącz i połóż w szafie. Dom zacznie pachnieć obłędnie

Najlepsze mieszkanki zapachowe. Pomogą się skupić, poprawią humor

Olejki eteryczne, w przeciwieństwie do zapachowych, działają aromaterapeutyczne. Oznacza to, że oddziałują na nasze samopoczucie. Znając ich działanie, możemy stworzyć mieszankę zapachową, która nas uspokoi, ułatwi zasypianie czy też pobudzi. Co warto wiedzieć o olejkach eterycznych? Wszystkie kompozycje cytrusowe działają pobudzająco i poprawiają humor. Olejki ziołowe, np. lawendowy, rozmarynowy, miętowy, majerankowy wykazują działanie uspokajające i wyciszające. Jeśli znudził ci się już dotychczasowy zapach, możesz stworzyć swoją własną, unikalną kompozycję dostosowaną do twoich potrzeb.