Zaskakujące wyniki badań. To wtedy małżonkowie zdradzają najczęściej

Procentowo przedstawione wyniki badań jednego z brytyjskich portali randkowych wskazują jasno. Spośród osób, które wzięły udział w badaniu, aż 1/3 w pewnym momencie myślała i dopuściła się zdrady małżonka/małżonki. Co więcej, odpowiedzi respondentów pokrywają się, co do roku, w którym najczęściej Brytyjczycy dopuszczają się niewierności wobec swojej drugiej połówki. Streszczenie raportu, który powstał dzięki wspomnianej witrynie, zostało opublikowane przez The Sun.