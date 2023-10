Mohamed z Egiptu zawrócił jej w głowie. Mówi, ile straciła

Iris Jones wywołała sensację. Nie kryła się z tym, że związała się z o 45 lat młodszym Mohamedem, którego poznała w sieci. Nie zwracając uwagi na ostrzeżenia, poleciała do Kairu i wzięła ze swoim wybrankiem ślub. Utrzymywała, że nie należy do kobiet, które można oszukać. Później ściągnęła mężczyznę do Wielkiej Brytanii. Wtedy zaczęły się problemy.