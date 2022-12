Zaskakujące znalezisko leśników. "Dziwny jest ten grudzień"

Internauci byli zaskoczeni takim znaleziskiem. W komentarzach posypały się zachwyty. "Nie do wiary! Grudniowy prawdziwek. I to pewnie bez lokatorów, zdrowy. Jeszcze zdąży wysuszyć się przed Wigilią" - napisała jedna z użytkowniczek. "Czyli wypadałoby zanucić: »Ta ostatnia niedziela, wkrótce się rozstaniemy...«. Ale okaz, nawet w grudniu latem zapachniało" - dodała kolejna. "Ale cudny, odważny borowik i jaki zahartowany - nie boi się zimy", "Piękny, pewnie już niedługo koniec, to pojedyncze sztuki", "Niesamowite, dziwny jest ten grudzień, zamiast śniegu rosną prawdziwki, ale jest piękny" - czytamy.