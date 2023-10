Zaskoczyła zdjęciami ze ślubu. Drugi raz powiedziała "tak"

Była z nim 11 lat. "Ona miała na głowie dom, firmę, a on jej jeszcze robił wyrzuty"

Wspólna historia Ewy Wachowicz i Przemysława Osuchowskiego zaczyna się w latach 90. ubiegłego wieku. To właśnie redaktor "Gazety Krakowskiej" wprowadził Miss Polonię w świat mediów. Para zajęła się wspólnie produkcją - to ich firma była odpowiedzialna m.in. za "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza". Znajomi określali ich jako "zakochanych do szaleństwa". W 1996 roku miłość przypieczętowali ślubem. Na świat przyszła ich córka Aleksandra. Niestety w pewnym momencie relacja zaczęła się sypać.