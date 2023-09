Zaszalała na scenie. Nikt nie zauważył ciążowego brzuszka

Kwiaty robią zawrotną karierę we współczesnej modzie

Małgorzata Tomaszewska zdecydowała się na kolorystyczny total look. Ale w zamian za to, zaszalała z formą kreacji. Długość mini wyeksponowała nogi prezenterki, a sukienka pozbawiona ramiączek - odsłoniła ramiona. Brzmi banalnie? Ale wygląda zupełnie inaczej. A to za sprawą gigantycznej aplikacji w formie kwiatu, która przysłoniła sylwetkę Tomaszewskiej.