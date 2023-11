Zaszalała z sukienką. Nie wiadomo, na co patrzeć

"W spodniach, czy bez - zadajemy szyku na kolejnej trasie teatralnej" - napisała pod postem Katarzyna Skrzynecka . Aktorka opublikowała w sieci zdjęcie po zakończonym spektaklu, stojąc u boku kolegów ze sceny. Chociaż po jej prawej stronie zagościł Piotr Gąsowski w kapciach i bokserkach, to jednak całą uwagę przykuwa sukienka Skrzyneckiej . Co ją wyróżniało? Łatwiej byłoby powiedzieć, czego tam zabrakło.

"Królowa jest tylko jedna", "Super Trio", "Cudowna Kasia", "Rewelacja" - rozpisywali się fani. Katarzyna Skrzynecka to jedna z najbardziej lubianych aktorek teatralnych i filmowych, która od lat cieszy się szczególną sympatią wśród widzów. Barwna postać, od której bije pozytywna energia, często sięga po kreacje w kolorach równie energetyzujących, co jej osobowość .

Tym razem Katarzyna Skrzynecka pokazała się w długiej sukience w kolorach, które na pierwszy rzut oka mogą razić , wykluczać się czy nawet gryźć. Ale aktorka skutecznie obroniła niełatwe połączenie czerwieni, różu i fioletu. Ta kombinacja kolorystyczna to kwintesencja ekstrawagancji, która wymaga pewności siebie i siły charakteru, aby nie zostać zdominowaną.

Oprócz wielkich kwiatów w rozmiarze XXL , na sukience nie zabrakło także motywów zwierzęcych. Białe-czarne paski nawiązywały do wzoru zebry, a tym samym dodały kreacji nieco drapieżności i włoskiej ekstrawagancji w stylu Dolce&Gabbana.

Znany dom mody często konfrontuje ze sobą kolorową florę z deseniem animalistycznym, przyklaskując modzie "print blocking" i dawnej, nieco oczywistej interpretacji luksusu. Chociaż jest to kreacja stworzona z myślą o roli, to Kasi Skrzyneckiej chyba w niej do twarzy?