Katarzyna Skrzynecka rozbawiła nagraniem. "Stara flądra"

Katarzyna Skrzynecka aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 214 tysięcy użytkowników. Aktorka i była jurorka "Twoja twarz brzmi znajomo" pokazała ostatnio na InstaStories zabawne wideo, na którym podzieliła się nietypową historią z siłowni.

Katarzyna Skrzynecka rozbawiła internautów. Opowiedziała historię z siłowni

Skrzynecka pokazała się na nagraniu z nałożonym filtrem, który wyraźnie zmienia twarz oraz głos. "»Stara Flądra« na nowy tydzień. W klubie Fitness Karta Członka Klubu stwarza czasem dwuznaczne możliwości..." - napisała w opublikowanym wraz z filmem statusie.

- W fitness klubie na trening personalny z panem trenerem zapisać chciałam się. No i ta pani w recepcji mnie pyta: "Ale proszę panią, pani to by tego trenera chciała jako członek?". A ja mówię: "Nie no proszę pani – całego trenera bym wolała, jakby raczej". No bo tak z samym członkiem, to jakby tam za dużo się poćwiczyć nie da chyba, no tam tylko pewne partie ciała, prawda? A ja bym tak bardziej całościowo chciała potrenować - opowiadała Skrzynecka.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Katarzyna Skrzynecka komentuje zwolnienie z "TTBZ"

Fani byli zachwyceni. "Śmiałam się w głos"

Skrzynecka kontynuowała swoją opowieść. - Ona do mnie mówi: "Proszę panią, no bo w przypadku członka to zniżki są". A ja mówię: "To wie pani co, ja wolę więcej zapłacić, ale za całego trenera, po prostu, żeby on jednak, no tam więcej intelektualną też swoją, zawodową [część - przyp. red.] wykorzystał przy tym treningu takim całościowym". Zresztą jak można tak człowieka instrumentalnie tylko tak potraktować, wybiórczo - dodała.

Internauci byli zachwyceni zabawnym nagraniem Katarzyny Skrzyneckiej. Pod filmem szybko pojawiło się wiele komentarzy od rozbawionych widzów. "Kocham. Poprawiła mi Pani humorek. Dziękuję" - napisała jedna z osób. Inna dodała: "Śmiałam się w głos. Doskonałe". "Wielbię niezmiennie za to, że doskonale poprawiasz nastrój szanowna »Stara Flądra«" - czytamy słowa kolejnej komentatorki.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!