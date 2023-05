Zaszalała ze strojem. Nie wiadomo, gdzie podziać wzrok

"W pierwszej chwili myślałam, że to Spice Girls" - napisała jedna z obserwatorek pod zdjęciem Natalii Kukulskiej z koleżankami. Trudno nie zgodzić się z tym spostrzeżeniem. Wokalistka wystąpiła w teledysku "Cudowne lata" w towarzystwie Margaret, Bovskiej, Mery Spolsky i Zalii. Każda z artystek przypominała postacie kultowego zespołu lat 90. Ale to Natalia Kukulska zdecydowała się na najodważniejszy strój .

Burza kręconych włosów idealnie wieńczyła przebojową kreację artystki. Natalia Kukulska ma swój własny styl, który nie podąża ślepo za modą, a bazuje na indywidualnośc i. Przeskalowana forma i rozmiar XL charakteryzują jej sceniczny look, który potrafi zrobił wokół siebie niezłe show.

Natalia Kukulska sięgnęła po marynarkę w żółtym kolorze, która kolorystycznie korespondowała z lamówką spodni. Ciekawym elementem stylizacji okazał się top z szerokimi wycięciami . Bluzka odsłoniła dekolt, co było słusznym "zabiegiem" przy zabudowanej i objętościowej formie pozostałych elementów kreacji.

Dużą zaletą konsekwentnego stylu artystki jest fakt, że w jej szafie nie ma miejsca na rzeczy jednorazowe. Natalia Kukulska w tych samych spodniach pojawiła się w 2017 roku na Flesz Fashion Night , gdzie weszła na scenę w falbaniastej bluzie do kompletu.

Gwiazda do trendów podchodzi z rozsądkiem. Jej ubrania, a nawet buty sprzed lat, są wciąż aktywne w szafie. W czasach największego konsumpcjonizmu i trendu fast fashion — jej postawa i faktyczne działanie w zgodzie z modą zrównoważoną — budzi szacunek . Brawa!

