Zatańczyła z koleżankami na weselu. Ten występ skradł show

Największą furorę na weselu zrobił taniec panny młodej, do którego zaprosiła m.in. Agnieszkę Radwańską. Bartosz Ignacik, dziennikarz sportowy, wrzucił do sieci krótkie nagranie, na którym widać, jak wyglądało wesele. Marta Domachowska wraz z koleżankami zaprezentowała specjalny układ taneczny. Ten wyjątkowy występ skradł show!

Kreację typu syrenka charakteryzował też długi tren, który sunął po ziemi za Domachowską. Zwieńczeniem ślubnej stylizacji był długi welon wykończony koronką, która korespondowała z suknią. A co z dodatkami? Marta Domachowska postawiła na subtelną biżuterię i błyszczące buty w szpic. Zdecydowała się też na nietypową fryzurę. Włosy upięła w wysokiego koka i wypuściła kilka pasm z przodu.

