Zatrudnił się u posłanki. "Pracowałem w firmie typu Januszex"

Wanda Nowicka od 2019 roku jest posłanką Lewicy z okręgu gliwickiego. Jej byli pracownicy postanowili ujawnić, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Kasper Piechatzek i Paulina Butkiewicz opisali swoje doświadczenia we współpracy z Wandą Nowicką. Polityczka wszystkiego się wypiera.

Kasper Piechatzek zakończył współpracę w posłanką dwa lata temu. Teraz postanowił wyjawić szczegóły. - Długo bałem się, że nikt nie uwierzy. Podczas pracy dla posłanki dochodziło bowiem do absurdalnych sytuacji. Nie chciałem, żeby ludzie uznali, że jestem jakimś histerykiem - mówi "Wyborczej" który był zatrudniony w biurze poselskim na umowę zlecenie. Pensja, którą dostawał, miała wahać się w granicach 1200-1400 zł miesięcznie.

- Coraz częściej miałem wrażenie, że pracuję w firmie typu Januszex, gdzie liczy się tylko to, aby szef mógł kupić sobie nowy samochód - mówi "Wyborczej".

Do obowiązków byłego pracownika należało: zajmowanie się mediami społecznościowymi posłanki, pisanie interpelacji, szukanie ciekawych tematów, którymi polityczka Lewicy mogłaby się zająć. - Woziłem też panią posłankę swoim seicento na gaz - wyznaje "Wyborczej".

Bał prosić się o podwyżkę, bo usłyszał, że i tak dostaje dużo. "Pani posłanka ciągle była niezadowolona. W interpelacjach kazała nanosić wiele poprawek. Jedno pismo było wałkowane nawet dwa dni. Wszystko było pod presją, potrafiła dzwonić i przepytywać mnie, co robiłem. Oczywiście wszystko robiłem źle. W dodatku na nic nie było pieniędzy. W biurze poselskim w Zabrzu nie było nawet komputera i internetu. Część mebli pochodziła z odzysku. Odnawiałem stół, który miał jeszcze sygnatury KW PZPR" -opowiada Piechatzek w internetowym wpisie.

W pewnym momencie był już w bardzo złym stanie psychicznym. "Wykończony wiecznymi pretensjami, przepracowany oraz kompletnie zdyskredytowany (80% rzeczy, które robiłem - były rzekomo robione źle), że wybrałem się do specjalisty. Szanowna Pani Doktor "pogratulowała" mi wypalenia zawodowego w wieku 25 i zaleciła zmianę pracy. Pracę zmieniłem" - podsumował.

Z kolei była asystentka Wandy Nowickiej Paulina Butkiewicz napisała, że czas spędzony w pracy u posłanki był dla niej traumatyczny. "Nabawiłam się ataków paniki widząc twarz owej towarzyszki oraz strachu przed rozmowami telefonicznymi. Byłam traktowana jak śmieć, ciągle podważane były moje kompetencje. Roszczeniowość pani W.N. doprowadziła mnie do załamania nerwowego i problemów z pewnością siebie".

Wanda Nowicka relacje swoich byłych współpracowników nazywa "atakiem" i przekonuje, że ma on "polityczne motywy".

